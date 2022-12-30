Южная Корея передаст Украине 6 тысяч планшетов: кто их получит

Правительство Южной Кореи передаст Украине 6 тысяч цифровых планшетов, которые получат школьники для продолжения учебного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине господином Ким Хенг Тэ. Обсудили дальнейшее сотрудничество, а также определили основные направления поддержки. Мы вместе начинаем следующий масштабный этап с цифровизации в сфере образования. Теперь учащиеся школ, не имеющие возможности учиться в традиционном формате, получат возможность учиться дистанционно с новыми гаджетами", - отметил Шкарлет. По его словам, электронные устройства получат школьники в таких регионах: Днепропетровская область – 1887;

Донецкая область – 637;

Запорожская область – 933;

Луганская область – 165;

Николаевская область – 609;

Харьковская область – 1367;

Херсонская область – 402.