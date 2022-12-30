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Южная Корея передаст Украине 6 тысяч планшетов: кто их получит

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 15:27
Южная Корея передаст Украине 6 тысяч планшетов: кто их получит Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство Южной Кореи передаст Украине 6 тысяч цифровых планшетов, которые получат школьники для продолжения учебного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине господином Ким Хенг Тэ. Обсудили дальнейшее сотрудничество, а также определили основные направления поддержки. Мы вместе начинаем следующий масштабный этап с цифровизации в сфере образования. Теперь учащиеся школ, не имеющие возможности учиться в традиционном формате, получат возможность учиться дистанционно с новыми гаджетами", - отметил Шкарлет.

По его словам, электронные устройства получат школьники в таких регионах:

  • Днепропетровская область – 1887;
  • Донецкая область – 637;
  • Запорожская область – 933;
  • Луганская область – 165;
  • Николаевская область – 609;
  • Харьковская область – 1367;
  • Херсонская область – 402.

Ранее мы писали, что Южная Корея отправила Украине 100 пикапов и 5 мини-экскаваторов. Также отмечается, что было отправлено 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. В Посольстве сообщили, что эта помощь чисто гуманитарная.

Также стало известно, что Южная Корея передала Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

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Южная Корея Сергей Шкарлет Минобразования
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