Південна Корея передала Україні партію пікапів та екскаваторів (фото)

Південна Корея відправила Україні 100 пікапів та 5 міні-екскаваторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства України в Республіці Корея.
"З порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso", - йдеться у повідомленні.
Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко раніше розповідав про плани передачі 20 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.
Нагадаємо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п’ять міні-екскаваторів.
Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги. У наступному році ця сума збільшиться.
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