Южная Корея передала Украине партию пикапов и экскаваторов (фото)

Южная Корея отправила Украине 100 пикапов и 5 мини-экскаваторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Посольства Украины в Республике Корея.
"Из порта города Инчхон в Украину отправлено 100 автомобилей пикап Ssang Yong Musso", - говорится в сообщении.
Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко ранее рассказывал о планах передачи 20 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.
Напомним, что Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.
Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. В следующем году эта сумма увеличится.
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