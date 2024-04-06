Південна Корея передала Україні 70 машин швидкої допомоги

Раніше в Україну вже доставили 30 автомобілів від Сеула. Сумарно за останні місяці Південна Корея передала Україні як гуманітарну допомогу 100 "швидких".

Зазначається, що автомобілі будуть використовуватися для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримання життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

"Швидкі" оснащені обладнанням, що дозволяє надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.