Южная Корея передала Украине 70 машин скорой помощи

Помощь Украине от Южной Кореи

В сентябре стало известно, что Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь по восстановлению. Ее размер составляет 2,3 млрд долларов.

Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на первом этапе кредиты от Южной Кореи могут быть привлечены на поставку оборудования, а с 2025 года - на восстановление.

Также Сеул в ближайшее время предоставит 12 млн долларов на военную реабилитацию через Целевой фонд НАТО для Украины. Военно-медицинский клинический реабилитационный центр НАТО обеспечивает хирургическое вмешательство, психологическое лечение, исследования, образование и обучение для раненых украинских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.