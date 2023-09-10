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Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів

Нью-Делі, Неділя 10 вересня 2023 13:48
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Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу на відновлення. Її розмір становить 2,3 млрд доларів.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Юн Сок Йоль зробив відповідну заяву під час сесії саміту G20 в Індії.

Як зазначив президент, 300 млн доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році. Решту 2 млрд доларів передадуть у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги. Мова йде про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України", - сказав він.

Допомога Південної Кореї

У червні 2023 року президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, а також пообіцяв надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.

Також як повідомляв Reuters, Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів).

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