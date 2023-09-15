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Україна отримає 2 млрд доларів від Південної Кореї: на що підуть кошти

П'ятниця 15 вересня 2023 11:28
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Україна отримає 2 млрд доларів від Південної Кореї: на що підуть кошти Фото: Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна отримає 2 млрд доларів від Південної Кореї, які підуть на розвиток інноваційних економічних проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко й посол Кореї в Україні Кім Хьонг Те підписали Угоду щодо кредитів від Корейського Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF).

"Відповідно до підписаної Угоди Україна або суб’єкт господарювання - резидент України, що отримав державну гарантію, має право залучити довгострокові кредити під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF)", - пише пресслужба.

Зазначається, що на першому етапі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання, а з 2025 року - на відбудову.

Як пояснила Свириденко, Угода відкриває шлях до отримання довгострокових й дешевих кредитів, які сприятимуть відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць.

"Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у відновленні нашої країни, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки. Також Україні стане у нагоді корейський досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів", - додала Свириденко.

Допомога Південної Кореї

Попри те, що Південна Корея - великий експортер зброї, поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

В червні 2023 року відбулась зустріч президента Володимира Зеленського та його південнокорейського колеги Юн Сук Йоля, під час візиту останнього до України. Тоді ж лідер Південної Кореї пообіцяв надати пакет допомоги у галузі безпеки й гуманітарної допомоги, а також допомогу у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною.

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