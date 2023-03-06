Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України

За її даними, східноазіатська країна зосередилася на заповненні світової прогалини в озброєнні, що утворилася на тлі масштабної військової підтримки України.

При цьому влада Південної Кореї відмовилася від постачання летальної зброї в Україну і ввела суворі правила експортного контролю, що виключають попадання південнокорейського оборонного експорту в Україну.

Настороженість Південної Кореї частково пов'язана з її небажанням відкрито протидіяти Москві, від якої вона сподівається на співпрацю у введенні нових санкцій проти войовничої Північної Кореї, пише видання.

Найбільшим покупцем південнокорейської зброї 2022 року стала Польща — сума польського експорту перевищила 12,4 млрд доларів. Вона включає танки, ракетні установки, гаубиці та винищувачі.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову допомогу Україні.

Також ми писали, що Пентагон попросив у Південної Кореї надати Україні частину військового обладнання.

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