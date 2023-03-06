Южная Корея нарастила поставки оружия из-за глобальной поддержки Украины

По ее сведениям, восточноазиатская страна сосредоточилась на заполнении мирового пробела в вооружении, образовавшегося на фоне масштабной военной поддержки Украины.

При этом власти Южной Кореи отказались от поставок летального оружия в Украину и ввели строгие правила экспортного контроля, исключающие попадание южнокорейского оборонного экспорта в Украину.

Настороженность Южной Кореи частично связана с ее нежеланием открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество во введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи, пишет издание.

Крупнейшим покупателем южнокорейского оружия в 2022 году стала Польша — сумма польского экспорта превысила 12,4 млрд долларов. Она включает танки, ракетные установки, гаубицы и истребители.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что Пентагон попросил у Южной Кореи предоставить Украине часть военного оборудования.

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