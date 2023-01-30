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Генсек НАТО закликав Південну Корею посилити військову підтримку України

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Сеул, Понеділок 30 січня 2023 05:57
Генсек НАТО закликав Південну Корею посилити військову підтримку України Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші країни, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Столтенберг знаходиться в Сеулі, першій зупинці в поїздці, яка включатиме Японію і спрямована на зміцнення зв'язків із союзниками США перед війною в Україні та конкуренцією з Китаєм.

Столтенберг заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що альянс хоче допомогти впоратися із глобальними загрозами шляхом розширення партнерських відносин в Азії.

Виступаючи в Інституті перспективних досліджень Чея у Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує термінова потреба у боєприпасах.

Нагадаємо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п'ять мініекскаваторів.

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