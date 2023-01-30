Генсек НАТО закликав Південну Корею посилити військову підтримку України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші країни, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Столтенберг знаходиться в Сеулі, першій зупинці в поїздці, яка включатиме Японію і спрямована на зміцнення зв'язків із союзниками США перед війною в Україні та конкуренцією з Китаєм.
Столтенберг заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що альянс хоче допомогти впоратися із глобальними загрозами шляхом розширення партнерських відносин в Азії.
Виступаючи в Інституті перспективних досліджень Чея у Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує термінова потреба у боєприпасах.
Нагадаємо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п'ять мініекскаваторів.
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