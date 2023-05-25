Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів, - WSJ

WSJ із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що Сеул досяг "конфіденційної домовленості" з Вашингтоном про передачу снарядів до Сполучених Штатів для доставки в Україну після того, як Вашингтон минулого року попросив свого азіатського союзника про артилерійську підтримку.

У публікації WSJ йдеться, що офіційні особи Сеула "похолоднішали" після повідомлень ЗМІ про дискусії наприкінці минулого року, але "прорив" стався після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Вашингтон минулого місяця для зустрічі з президентом Джо Байденом.

Відповідаючи на запитання щодо можливості постачання боєприпасів на Україну, радник Південної Кореї з національної безпеки Чо Те Ен заявив парламенту, що офіційні особи ухвалять рішення після спостереження за розвитком подій.

Чо сказав, що не планує відправляти снаряди ні безпосередньо, ні через Польщу, але не уточнив про співпрацю зі США.

Чон Ха-К'ю, представник міністерства оборони Південної Кореї, заявив у четвер, що воно вело переговори з Пентагоном про експорт боєприпасів, але у звіті WSJ є "неточні частини", відмовившись повідомити подробиці.

"Були різні обговорення та прохання, і наш уряд вживе відповідних заходів при всебічному розгляді військової та гуманітарної ситуації в Україні", - сказав Чон на брифінгу.

Союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі виключала можливість відправки летальної допомоги Україні, незважаючи на зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою поставок зброї.