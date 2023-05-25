Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов, - WSJ

WSJ со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Сеул достиг "конфиденциальной договоренности" с Вашингтоном о передаче снарядов в Соединенные Штаты для доставки на Украину после того, как Вашингтон в прошлом году попросил своего азиатского союзника об артиллерийской поддержке.

В публикации WSJ говорится, что официальные лица Сеула "похолодели" после сообщений СМИ о дискуссиях в конце прошлого года, но "прорыв" произошел после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил Вашингтон в прошлом месяце для встречи вне с президентом Джо Байденом.

Отвечая на вопрос о возможности поставок боеприпасов на Украину, советник Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тэ Ён заявил парламенту, что официальные лица примут решение после наблюдения за развитием событий.

Чо сказал, что не планирует отправлять снаряды ни напрямую, ни через Польшу, но не уточнил о сотрудничестве с США.

Чон Ха-Кью, представитель министерства обороны Южной Кореи, заявил в четверг, что оно вело переговоры с Пентагоном об экспорте боеприпасов, но что в отчете WSJ есть "неточные части", отказавшись сообщить подробности.

"Были различные обсуждения и просьбы, и наше правительство примет соответствующие меры при всестороннем рассмотрении военной и гуманитарной ситуации в Украине", - сказал Чон на брифинге.

Союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор исключала возможность отправки летальной помощи Украине, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона и Европы с целью поставок оружия.