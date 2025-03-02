Південна Корея намагається звільнитися від мит адміністрації Трампа

Уряд Південної Кореї провів переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Сеул просить звільнити промисловість країни від тарифів на сталь і алюміній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього тижня міністр промисловості Республіки Корея Ан Дук Гун зустрівся у Вашингтоні з низкою високопосадовців США: міністром торгівлі Говардом Лютніком, міністром внутрішніх справ Дагом Бургумою і торговим представником Джеймісоном Гріром.

Метою зустрічі було домовитися про звільнення від тарифів з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, а також обговорити шляхи зміцнення двостороннього співробітництва між двома країнами.

"Міністр Ан обговорив з міністром торгівлі Лютніком зміцнення партнерства у стратегічних галузях, таких як суднобудування та передові галузі промисловості. Водночас, він висловив занепокоєння південнокорейських компаній щодо тарифних заходів уряду США і попросив про тарифні пільги", - йдеться у повідомленні Міністерства промисловості Республіки Корея.

Південна Корея і США також домовилися про створення каналу робочого рівня для обговорення питань, пов'язаних з тарифами, і співпраці в суднобудівному секторі.

Зустріч Ан з Лутніком стала першими торговельними переговорами на рівні міністрів між країнами під час другого президентського терміну Трампа. Переговори відбулися на тлі дипломатичного вакууму, оскільки президент Юн Сок Йоль, якому оголосили імпічмент, відсторонений від виконання обов'язків через короткочасне запровадження ним воєнного стану.

На початку тижня Ан відвідав Вашингтон, округ Колумбія, щоб домогтися звільнення від американських тарифів на сталь і обговорити шляхи співпраці в енергетиці та суднобудуванні.

Поїздка відбулася менш ніж за тиждень після того, як заступник міністра торгівлі Пак Чон Вон очолив першу велику південнокорейську урядову делегацію, яка відвідала Вашингтон з моменту вступу Трампа на посаду і попросила його адміністрацію звільнити Сеул від тарифів на сталь і алюміній.

Невигідні тарифи і загроза для економіки

Як великий світовий експортер і головний торговельний партнер Сполучених Штатів, Південна Корея зі зростаючим занепокоєнням розглядає заходи адміністрації Трампа.

Четверта за величиною економіка Азії входить до числа 20 країн, які мають всеосяжні угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні до них належать Австралія та Сінгапур, а Японія має угоду, що зосереджена на критично важливих мінералах.

Хоча Угода про вільну торгівлю між США та Південною Кореєю дозволяє торгувати більшістю товарів без тарифів, у лютому Трамп оголосив про плани запровадити 25% тарифи на сталь і алюміній для всіх країн світу, зокрема й для Республіки Корея. Нові тарифи набудуть чинності в березні, натомість президент США також оголосив про запровадження взаємних тарифів щодо торговельних партнерів з квітня.

Виконуючий обов'язки президента і міністра фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок під час відеодзвінка в п'ятницю закликав міністра фінансів США Скотта Бессента звернути увагу на внесок Південної Кореї в економіку США при формуванні політики Вашингтона.