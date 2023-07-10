UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Південна Корея надала Україні нелетальну допомогу, - CNN

Фото: Південна Корея надала Україні нелетальну допомогу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Південна Корея надала нелетальну допомогу для України, яка бореться проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про це виданню повідомили у Міністерстві національної оборони Південної Кореї, не надавши додаткових подробиць.

Зазначимо, що раніше Associated Press наводило слова президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, який заявив, що країна надаватиме Україні подальшу гуманітарну та фінансову підтримку, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Допомога Україні від Південної Кореї

Південна Корея - це великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією та вплив Москви на КНДР.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та Йоль вперше зустрілися у травні на полях саміту лідерів G7 у Японії, після чого Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Також український президент просив у Сеула військову підтримку, зокрема зенітні системи, для відбиття атак РФ.

Додамо, що у травні Wall Street Journal писало, що Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная КореяВійна Росії проти України