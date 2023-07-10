Южная Корея оказала Украине нелетальную помощь, - CNN

Об этом изданию сообщили в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, не предоставив дополнительных подробностей.

Отметим, что ранее Associated Press приводило слова президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, который заявил, что страна будет оказывать Украине дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Помощь Украине от Южной Кореи

Южная Корея - это крупный экспортер оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ссылаясь на деловые связи с Россией и влияние Москвы на КНДР.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и Йоль впервые встретились в мае на полях саммита лидеров G7 в Японии, после чего Сеул пообещал предоставить Украине оборудование для разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Также украинский президент просил у Сеула военную поддержку, в том числе зенитные системы, для отражения атак РФ.

В мае Wall Street Journal писало, что Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов.

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