Південна Корея хоче отримати від США дозвіл на будівництво атомних підводних човнів

Радник із нацбезпеки Південної Кореї Ві Сунг-лак заявив, що країні, можливо, буде потрібно укласти окремий двосторонній документ зі США, щоб забезпечити собі право на будівництво атомних підводних човнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Ві сказав це у спілкуванні з пресою після прибуття до США, де триває підготовка до зустрічі з високопосадовцями, включно з держсекретарем Марко Рубіо.
У контексті угоди радник із нацбезпеки навів як приклад Австралію, зазначивши, що Канберра змогла домогтися виключення з вимог закону США про атомну енергію за розділом 91, уклавши окрему угоду з Вашингтоном.
Саме це дало змогу Австралії 2021 року приєднатися до угоди AUKUS зі США та Великою Британією. У межах цієї угоди країна має отримати атомні підводні човни.
"Розділ 91 дозволяє президенту США санкціонувати передачу військових ядерних матеріалів, і Сеул розглядає цей механізм як можливий обхід обійти обмеження, закладені в існуючій угоді про цивільне ядерне співробітництво зі США", - пише Bloomberg, пославшись на слова Ві.
Також радник сказав, що його візит буде зосереджений на прискоренні виконання зобов'язань, викладених у спільному документі після саміту президента південної Кореї Лі Чже Мена з президентом США Дональдом Трампом наприкінці жовтня. Йдеться, зокрема, про співпрацю в галузі збагаченого урану, переробки відпрацьованого палива та атомних підводних човнів.
На запитання, чи обговорюватимуть на зустрічах перспективи відновлення діалогу з КНДР, Ві відповів, що планує обмінятися думками щодо ширшої регіональної ситуації та проконсультуватися з ООН. Він додав, що нинішня міцність американо-корейського альянсу являє собою "можливість".
Крім зустрічі з Рубіо, Ві планує провести переговори з міністром енергетики США Крісом Райтом та іншими високопоставленими чиновниками з Білого дому і Держдепу, перш ніж повернутися в Сеул.
"Щоб надати цьому питанню необхідної політичної ваги, важливі переговори на високому рівні. Зрештою, прогрес буде набагато швидшим, коли до нього будуть безпосередньо залучені адміністрація президента і Білий дім", - резюмував радник із нацбезпеки Південної Кореї.
Нагадаємо, у 2023 році стало відомо, що США хочуть розмістити свої атомні підводні човни в Південній Кореї. Таким чином, Вашингтон розраховує стримати можливу агресію КНДР.
Також варто додати, що тиждень тому Reuters писало, що Південна Корея прискорює плани зі створення атомних підводних човнів після того, як отримала згоду від Трампа. Очікується, що країна зможе побудувати першу атомну субмарину протягом 10 років.
Це, своєю чергою, може суттєво вплинути на безпекову ситуацію у Східній Азії та загострити підводну гонку озброєнь.