Південна Корея хоче отримати від США дозвіл на будівництво атомних підводних човнів

Як пише видання, Ві сказав це у спілкуванні з пресою після прибуття до США, де триває підготовка до зустрічі з високопосадовцями, включно з держсекретарем Марко Рубіо.

У контексті угоди радник із нацбезпеки навів як приклад Австралію, зазначивши, що Канберра змогла домогтися виключення з вимог закону США про атомну енергію за розділом 91, уклавши окрему угоду з Вашингтоном.

Саме це дало змогу Австралії 2021 року приєднатися до угоди AUKUS зі США та Великою Британією. У межах цієї угоди країна має отримати атомні підводні човни.

"Розділ 91 дозволяє президенту США санкціонувати передачу військових ядерних матеріалів, і Сеул розглядає цей механізм як можливий обхід обійти обмеження, закладені в існуючій угоді про цивільне ядерне співробітництво зі США", - пише Bloomberg, пославшись на слова Ві.

Також радник сказав, що його візит буде зосереджений на прискоренні виконання зобов'язань, викладених у спільному документі після саміту президента південної Кореї Лі Чже Мена з президентом США Дональдом Трампом наприкінці жовтня. Йдеться, зокрема, про співпрацю в галузі збагаченого урану, переробки відпрацьованого палива та атомних підводних човнів.

На запитання, чи обговорюватимуть на зустрічах перспективи відновлення діалогу з КНДР, Ві відповів, що планує обмінятися думками щодо ширшої регіональної ситуації та проконсультуватися з ООН. Він додав, що нинішня міцність американо-корейського альянсу являє собою "можливість".

Крім зустрічі з Рубіо, Ві планує провести переговори з міністром енергетики США Крісом Райтом та іншими високопоставленими чиновниками з Білого дому і Держдепу, перш ніж повернутися в Сеул.

"Щоб надати цьому питанню необхідної політичної ваги, важливі переговори на високому рівні. Зрештою, прогрес буде набагато швидшим, коли до нього будуть безпосередньо залучені адміністрація президента і Білий дім", - резюмував радник із нацбезпеки Південної Кореї.