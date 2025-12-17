Южная Корея хочет получить от США разрешение на строительство атомных подводных лодок

Советник по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сунг-лак заявил, что стране, возможно, потребуется заключить отдельный двухсторонний документ с США, чтобы обеспечить себе право на строительство атомных подводных лодок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, Ви сказал это в общении с прессой по прибытию в США, где идет подготовка к встрече с высокопоставленными чиновниками, включая госсекретаря Марко Рубио.
В контексте соглашения советник по нацбезопасности привел в пример Австралию, отметив, что Канберра смогла добиться исключения из требований закона США об атомной энергии по разделу 91, заключив отдельную сделку с Вашингтоном.
Именно это позволило Австралии в 2021 году присоединиться к соглашению AUKUS с США и Великобританией. В рамках этого соглашения страна должна получить атомные подводные лодки.
"Раздел 91 позволяет президенту США санкционировать передачу военных ядерных материалов, и Сеул рассматривает этот механизм как возможный обход обойти ограничения, заложенные в существующем соглашении о гражданском ядерном сотрудничестве с США", - пишет Bloomberg сославшись на слова Ви.
Также советник сказал, что его визит будет сосредоточен на ускорении выполнении обязательств, изложенных в совместном документе после саммите президента южной Кореи Ли Чжэ Мена с президентом США Дональдом Трампом в конце октября. Речь идет в том числе о сотрудничестве в области обогащенного урана, переработки отработанного топлива и атомных подводных лодок.
На вопрос, будут ли на встречах обсуждаться перспективы возобновления диалога с КНДР, Ви ответил, что планирует обменяться мнениями о более широкой региональной ситуации и проконсультироваться с ООН. Он добавил, что нынешняя прочность американо-корейского альянса представляет собой "возможность".
Помимо встречи с Рубио, Ви планирует провести переговоры с министром энергетики США Крисом Райтом и другими высокопоставленными чиновниками из Белого дома и Госдепа, прежде чем вернуться в Сеул.
"Чтобы придать этому вопросу необходимый политический вес, важны переговоры на высоком уровне. В конечном итоге, прогресс будет намного быстрее, когда в него будут непосредственно вовлечены администрация президента и Белый дом", - резюмировал советник по нацбезопасности Южной Кореи.
Напомним, в 2023 году стало известно, что США хотят разместить свои атомные подлодки в Южной Корее. Таким образом, Вашингтон рассчитывает сдержать возможную агрессию КНДР.
Также стоит добавить, что неделю назад Reuters писало, что южная Корея ускоряет планы по созданию атомных подводных лодок после того, как получила согласие от Трампа. Ожидается, что страна сможет построить первую атомную субмарину в течение 10 лет.
Это в свою очередь может существенно повлиять на ситуацию с безопасностью в Восточной Азии и обострить подводную гонку вооружений.