Південна Корея готується припинити військові дії на кордоні з КНДР: що заявили

У Південній Кореї заявили про намір відновити угоду, яка призупинить військові дії на кордоні з Північною Кореєю. Договір підписали у 2018 році, але розірвали через напружені стосунки між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Південної Кореї Лі Дже Мена, яку наводить Reuters.
Під час промови з нагоди 80-ї річниці визволення Кореї від японського колоніального панування президент Лі оголосив про плани щодо відновлення так званої Комплексної військової угоди від 19 вересня.
Документ, підписаний під час міжкорейського саміту 2018 року, був призупинений через зростання напруженості. У червні 2024 року його повністю скасував тодішній президент Юн Сок Йоль після того, як Пхеньян у листопаді 2023 року відправив через кордон сотні повітряних кульок зі сміттям.
"Усім відомо, що тривала ворожнеча не приносить користі людям в жодній з двох Корей", - сказав Лі під час своєї промови в Сеулі.
Він наголосив, що його уряд вже здійснив низку кроків для зниження напруженості - від припинення запуску повітряних кульок з пропагандистськими листівками до зупинки гучномовних трансляцій уздовж демілітаризованої зони.
"Щоб уникнути випадкових зіткнень і відновити довіру, ми вживатимемо проактивних і поступових заходів для відновлення Військової угоди від 19 вересня", - заявив Лі, не уточнивши термінів.
Південнокорейський лідер висловив сподівання, що Північна Корея відповість на його ініціативу взаємністю.
Водночас експерти вважають, що Пхеньян може проігнорувати або навіть засудити цю пропозицію, враховуючи попередній досвід та скептицизм до зусиль Сеула.
Очікується, що цього місяця Лі зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, а також 23 серпня відвідає Японію для переговорів з прем’єром Шіґеру Ішібою.
Конфлікт між Південною Кореєю та Північною Кореєю триває з середини XX століття та має коріння в подіях після Другої світової війни.
У 1945 році Корею, яка була під японською окупацією, розділили по 38-й паралелі: на півночі встановився комуністичний режим під впливом СРСР, а на півдні - проамериканський уряд.
Це протистояння призвело до Корейської війни 1950-1953 років, яка закінчилася перемир’ям, але не мирним договором. Відтоді країни офіційно перебувають у стані війни.
Хоча періодично відбувалися спроби налагодити діалог, суттєвого зближення так і не сталося. Найбільшими перепонами залишаються ядерна програма КНДР, спільні військові навчання Південної Кореї та США, а також глибокі ідеологічні протиріччя.
У червні 2024 року КНДР відправила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї.
А у квітні 2025 року північнокорейські військові порушили кордон Південної Кореї, і тоді було відкрито попереджувальний вогонь.