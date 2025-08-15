Південна Корея готується припинити військові дії на кордоні з КНДР: що заявили

Під час промови з нагоди 80-ї річниці визволення Кореї від японського колоніального панування президент Лі оголосив про плани щодо відновлення так званої Комплексної військової угоди від 19 вересня.

Документ, підписаний під час міжкорейського саміту 2018 року, був призупинений через зростання напруженості. У червні 2024 року його повністю скасував тодішній президент Юн Сок Йоль після того, як Пхеньян у листопаді 2023 року відправив через кордон сотні повітряних кульок зі сміттям.

"Усім відомо, що тривала ворожнеча не приносить користі людям в жодній з двох Корей", - сказав Лі під час своєї промови в Сеулі.

Він наголосив, що його уряд вже здійснив низку кроків для зниження напруженості - від припинення запуску повітряних кульок з пропагандистськими листівками до зупинки гучномовних трансляцій уздовж демілітаризованої зони.

"Щоб уникнути випадкових зіткнень і відновити довіру, ми вживатимемо проактивних і поступових заходів для відновлення Військової угоди від 19 вересня", - заявив Лі, не уточнивши термінів.

Південнокорейський лідер висловив сподівання, що Північна Корея відповість на його ініціативу взаємністю.

Водночас експерти вважають, що Пхеньян може проігнорувати або навіть засудити цю пропозицію, враховуючи попередній досвід та скептицизм до зусиль Сеула.

Очікується, що цього місяця Лі зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, а також 23 серпня відвідає Японію для переговорів з прем’єром Шіґеру Ішібою.