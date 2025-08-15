Южная Корея готовится прекратить военные действия на границе с КНДР: что заявили

Во время речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства президент Ли объявил о планах по восстановлению так называемого Комплексного военного соглашения от 19 сентября.

Документ, подписанный во время межкорейского саммита 2018 года, был приостановлен из-за роста напряженности. В июне 2024 года его полностью отменил тогдашний президент Юн Сок Йоль после того, как Пхеньян в ноябре 2023 года отправил через границу сотни воздушных шариков с мусором.

"Всем известно, что длительная вражда не приносит пользы людям ни в одной из двух Корей", - сказал Ли во время своей речи в Сеуле.

Он подчеркнул, что его правительство уже предприняло ряд шагов для снижения напряженности - от прекращения запуска воздушных шариков с пропагандистскими листовками до остановки громкоговорящих трансляций вдоль демилитаризованной зоны.

"Чтобы избежать случайных столкновений и восстановить доверие, мы будем принимать проактивные и постепенные меры для восстановления Военного соглашения от 19 сентября", - заявил Ли, не уточнив сроков.

Южнокорейский лидер выразил надежду, что Северная Корея ответит на его инициативу взаимностью.

В то же время эксперты считают, что Пхеньян может проигнорировать или даже осудить это предложение, учитывая предыдущий опыт и скептицизм к усилиям Сеула.

Ожидается, что в этом месяце Ли встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также 23 августа посетит Японию для переговоров с премьером Шигеру Ишибой.