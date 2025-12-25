Південна Каліфорнія під водою: з'явились перші жертви шторму

Шторм, що розпочався 24 грудня, приніс на регіон сильні дощі та пориви вітру, створивши небезпечні умови для руху та перебої з електропостачанням.

За даними департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, частина шосе Angeles Crest Highway була закрита через ризик зсувів.

Близько 10 700 домогосподарств залишилися без світла. Компанія Southern California Edison також повідомила про перебої у постачанні електрики через штормові умови.

"Існує помірний ризик надмірних опадів над частинами Південної Каліфорнії. Можливі численні раптові повені, і багато потоків можуть вийти з берегів", - попередив "Центр прогнозування погоди США".

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розмістив ресурси реагування на надзвичайні ситуації по всьому штату, включно з 55 пожежними машинами та 10 рятувальними командами швидкого реагування, щоб захистити населення.

Метеорологи пояснюють, що шторм спричинений "Ананасовим експресом" - атмосферною річкою, що приносить тропічну вологу прямо в прибережні гори.

Минулорічні масштабні лісові пожежі залишили ґрунт гідрофобним, через що вода не вбирається і збільшується ризик зсувів та повеней.

Шторм спричинив евакуації громад у каньйонах округів Лос-Анджелес та Оріндж, а на півночі штату очікуються сильні грози та пориви вітру до 70 миль на годину.

У горах, зокрема на курорті Мамонт Маунтейн, прогнозується до 61 сантиметру снігу за один день.