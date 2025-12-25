Південна Каліфорнія під водою: з'явились перші жертви шторму

Потужний зимовий шторм обрушився на Південну Каліфорнію, спричинивши евакуацію громад, перекриття доріг та перебої з електропостачанням. Внаслідок негоди загинули щонайменше три людини, а влада оголосила надзвичайний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Шторм, що розпочався 24 грудня, приніс на регіон сильні дощі та пориви вітру, створивши небезпечні умови для руху та перебої з електропостачанням.
За даними департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, частина шосе Angeles Crest Highway була закрита через ризик зсувів.
Близько 10 700 домогосподарств залишилися без світла. Компанія Southern California Edison також повідомила про перебої у постачанні електрики через штормові умови.
"Існує помірний ризик надмірних опадів над частинами Південної Каліфорнії. Можливі численні раптові повені, і багато потоків можуть вийти з берегів", - попередив "Центр прогнозування погоди США".
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розмістив ресурси реагування на надзвичайні ситуації по всьому штату, включно з 55 пожежними машинами та 10 рятувальними командами швидкого реагування, щоб захистити населення.
Метеорологи пояснюють, що шторм спричинений "Ананасовим експресом" - атмосферною річкою, що приносить тропічну вологу прямо в прибережні гори.
Минулорічні масштабні лісові пожежі залишили ґрунт гідрофобним, через що вода не вбирається і збільшується ризик зсувів та повеней.
Шторм спричинив евакуації громад у каньйонах округів Лос-Анджелес та Оріндж, а на півночі штату очікуються сильні грози та пориви вітру до 70 миль на годину.
У горах, зокрема на курорті Мамонт Маунтейн, прогнозується до 61 сантиметру снігу за один день.
Ми повідомляли, що в середу 24 грудня Південну Каліфорнію накрили проливні дощі, що спричинили масштабні раптові повені. Лос-Анджелес опинився під загрозою торнадо. Влада закликала водіїв утриматися від поїздок та евакуювати мешканців районів під схилами передгір’їв і каньйонів, які раніше постраждали від лісових пожеж.
США регулярно страждають від стихійних лих: шторми, торнадо, повені, зсуви ґрунту, землетруси та навіть тайфуни не обходять Західну півкулю стороною.
Нагадаємо, цього року сильні шторми та торнадо пронеслися південними та центральними штатами країни, загинуло щонайменше семеро людей. Негода пошкодила будинки та автомобілі, а понад 200 тисяч домогосподарств від Техасу до Огайо залишилися без електропостачання.
Раніше на півдні країни через бурю без світла залишилися понад 23,5 тисячі людей у штатах Арканзас і Техас.