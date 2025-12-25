Южная Калифорния под водой: появились первые жертвы шторма

Шторм, начавшийся 24 декабря, принес на регион сильные дожди и порывы ветра, создав опасные условия для движения и перебои с электроснабжением.

По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, часть шоссе Angeles Crest Highway была закрыта из-за риска оползней.

Около 10 700 домохозяйств остались без света. Компания Southern California Edison также сообщила о перебоях в поставках электричества из-за штормовых условий.

"Существует умеренный риск чрезмерных осадков над частями Южной Калифорнии. Возможны многочисленные внезапные наводнения, и многие потоки могут выйти из берегов", - предупредил "Центр прогнозирования погоды США".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил ресурсы реагирования на чрезвычайные ситуации по всему штату, включая 55 пожарных машин и 10 спасательных команд быстрого реагирования, чтобы защитить население.

Метеорологи объясняют, что шторм вызван "Ананасовым экспрессом" - атмосферной рекой, которая приносит тропическую влагу прямо в прибрежные горы.

Прошлогодние масштабные лесные пожары оставили почву гидрофобной, из-за чего вода не впитывается и увеличивается риск оползней и наводнений.

Шторм вызвал эвакуации общин в каньонах округов Лос-Анджелес и Ориндж, а на севере штата ожидаются сильные грозы и порывы ветра до 70 миль в час.

В горах, в частности на курорте Мамонт Маунтейн, прогнозируется до 61 сантиметра снега за один день.