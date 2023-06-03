На південь Японії обрушився тайфун Мавар: оголошено евакуацію, є зниклі безвісти

Тайфун Мавар обрушився на південну частину Японії, викликавши локальні підтоплення та збої у роботі громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Сильний дощ із вітром порушив транспортне сполучення, у тому числі було скасовано багато рейсів швидкісних поїздів, також заблоковано роботу аеропортів у південній префектурі Японії Окінава.
У префектурі Вакаяма поліція та пожежники розшукують людей, які, як вважається, були змиті водою біля річки і на затопленій дорозі, та досі не знайдені. Жінка у віці 80 років також зазнала травм, впавши при спробі евакуації. У префектурах Гіфу, Сідзуока, Аїті та Міе принаймні 2 млн людей було рекомендовано тимчасово залишити своє житло та евакуюватися.
Японське метеорологічне агентство повідомило про рекордні опади: у деяких районах за три години випало понад 290 міліметрів. Повідомляється, що сильний дощ продовжиться в суботу, підвищивши ризик щодо зсувів та розливів річок.
Раніше ми писали, що у префектурі Ішикава в центральній частині Японії, яка у травні постраждала від потужного землетрусу, знову було зафіксовано підземні поштовхи.
Раніше ми писали, що в центральній частині Японії стався сильний землетрус, в результаті якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.
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