UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На південь Японії обрушився тайфун Мавар: оголошено евакуацію, є зниклі безвісти

Фото: тайфун Мавар обрушився на Японію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Тайфун Мавар обрушився на південну частину Японії, викликавши локальні підтоплення та збої у роботі громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Сильний дощ із вітром порушив транспортне сполучення, у тому числі було скасовано багато рейсів швидкісних поїздів, також заблоковано роботу аеропортів у південній префектурі Японії Окінава.

У префектурі Вакаяма поліція та пожежники розшукують людей, які, як вважається, були змиті водою біля річки і на затопленій дорозі, та досі не знайдені. Жінка у віці 80 років також зазнала травм, впавши при спробі евакуації. У префектурах Гіфу, Сідзуока, Аїті та Міе принаймні 2 млн людей було рекомендовано тимчасово залишити своє житло та евакуюватися.

Японське метеорологічне агентство повідомило про рекордні опади: у деяких районах за три години випало понад 290 міліметрів. Повідомляється, що сильний дощ продовжиться в суботу, підвищивши ризик щодо зсувів та розливів річок.

Раніше ми писали, що у префектурі Ішикава в центральній частині Японії, яка у травні постраждала від потужного землетрусу, знову було зафіксовано підземні поштовхи.

Раніше ми писали, що в центральній частині Японії стався сильний землетрус, в результаті якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія