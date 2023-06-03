На юг Японии обрушился тайфун Мавар: объявлена эвакуация, есть пропавшие без вести

Тайфун Мавар обрушился на южную часть Японии, вызвав локальные подтопления и сбои в работе общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Сильный дождь с ветром нарушил транспортное сообщение, в том числе были отменены многие рейсы скоростных поездов, также заблокирована работа аэропортов в южной префектуре Японии Окинава.
В префектуре Вакаяма полиция и пожарные разыскивают людей, которые, как считается, были сметены водой возле реки и на затопленной дороге, и все еще не найдены. Женщина в возрасте 80 лет также получила травмы, упав при попытке эвакуации. В префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ по крайней мере 2 млн человек было рекомендовано временно покинуть свои жилища и эвакуироваться.
Японское метеорологическое агентство сообщило о рекордных осадках: в некоторых районах за три часа выпало свыше 290 миллиметров. Сообщается, что сильный дождь продолжится в субботу, повысив риск в отношении оползней и разливов рек.
Ранее мы писали, что в префектуре Ишикава в центральной части Японии, которая в мае пострадала от мощного землетрясения, снова были зафиксированы подземные толчки.
Ранее мы писали, что в центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.
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