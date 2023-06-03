На юг Японии обрушился тайфун Мавар: объявлена эвакуация, есть пропавшие без вести

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Сильный дождь с ветром нарушил транспортное сообщение, в том числе были отменены многие рейсы скоростных поездов, также заблокирована работа аэропортов в южной префектуре Японии Окинава.

В префектуре Вакаяма полиция и пожарные разыскивают людей, которые, как считается, были сметены водой возле реки и на затопленной дороге, и все еще не найдены. Женщина в возрасте 80 лет также получила травмы, упав при попытке эвакуации. В префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ по крайней мере 2 млн человек было рекомендовано временно покинуть свои жилища и эвакуироваться.

Японское метеорологическое агентство сообщило о рекордных осадках: в некоторых районах за три часа выпало свыше 290 миллиметров. Сообщается, что сильный дождь продолжится в субботу, повысив риск в отношении оползней и разливов рек.