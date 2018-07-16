Пиварич стал первым серебряным призером чемпионата мира в истории УПЛ

Защитник "Динамо" завоевал медаль со сборной Хорватии

Защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Йосип Пиварич стал первым футболистом в истории украинской Премьер-лиги (УПЛ), который выиграл серебряную медаль чемпионата мира. Об этом сообщает tribuna.com.

На мундиале 2018 года Пиварич провел четыре поединка, сыграв в сумме 203 минуты и заработав одну желтую карточку. Также на его счету нереализованный пенальти в послематчевой серии против Дании.

Вітаємо Йосипа Піварича зі срібною медаллю Чемпіонату світу!



Гравець київського «Динамо» Йосип Піварич зіграв у складі збірної Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 року в чотирьох матчах і став срібним призером турніру! pic.twitter.com/b3yrbQQ9av — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 16, 2018

В финале чемпионата мира-2018 сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2. Обладателями серебряных медалей мирового первенства, кроме Пиварича, стали также два футболиста, ранее выступавшие за клубы УПЛ - Домагой Вида (экс-игрок киевского "Динамо") и Иван Стринич (экс-игрок "Днепра").

Напомним, капитан сборной Хорватии признан лучшим игроком ЧМ-2018.