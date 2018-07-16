Пиварич стал первым серебряным призером чемпионата мира в истории УПЛ

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 16.07.2018 - 11:12
Фото: Йосип Пиварич (twitter.com/DynamoKyiv)
Фото: Йосип Пиварич (twitter.com/DynamoKyiv)

Защитник "Динамо" завоевал медаль со сборной Хорватии

Защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Йосип Пиварич стал первым футболистом в истории украинской Премьер-лиги (УПЛ), который выиграл серебряную медаль чемпионата мира. Об этом сообщает tribuna.com.

На мундиале 2018 года Пиварич провел четыре поединка, сыграв в сумме 203 минуты и заработав одну желтую карточку. Также на его счету нереализованный пенальти в послематчевой серии против Дании.

В финале чемпионата мира-2018 сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2. Обладателями серебряных медалей мирового первенства, кроме Пиварича, стали также два футболиста, ранее выступавшие за клубы УПЛ - Домагой Вида (экс-игрок киевского "Динамо") и Иван Стринич (экс-игрок "Днепра"). 

Напомним, капитан сборной Хорватии признан лучшим игроком ЧМ-2018.

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Теги:  Динамо,  ЧМ-2018,  чемпионат мира,  Хорватия,  УПЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС