Капитан сборной Хорватии признан лучшим игроком ЧМ-2018

Форвард сборной Англии выиграл "Золотую бутсу", голкипер бельгийцев - "Золотую перчатку"

Полузащитник и капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим футболистом чемпионата мира 2018 и получил "Золотой мяч". Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Он был в потрясающей форме в ходе турнира и помог своей сборной одержать победы над сборными России и Англии и занять итоговое второе место", - сообщили в пресс-службе.

Обладателем "Серебряного мяча" стал Эден Азар (Бельгия), обладателем "Бронзового" - Антуан Гризманн (Франция).

Отмечается, что награда "Золотой мяч" впервые вручалась на чемпионате мира по футболу в 1982 году и с тех пор доставалась лучшим футболистам. Ранее награду выигрывали Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.

Лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018 стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Игрок ПСЖ провел на турнире 7 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

ICYMI: @lukamodric10 won the adidas Golden Ball Award, while @KMbappe took home the FIFA Young Player Award.



All #WorldCup awards

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Кроме того, лучшим бомбардиром ЧМ-2018 с шестью голами стал форвард сборной Англии Харри Кейн. Футболист забил 2 мяча в ворота Туниса, 3 - в ворота Панамы, а также забил один гол в игре против Колумбии. 3 мяча из шести Кейн забил с пенальти.

По 4 мяча на ЧМ забили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия), Антуан Гризманн (Франция) и Денис Черышев (Россия).

"Золотую перчатку" мундиаля выиграл голкипер сборной Бельгии и лондонского "Челси" Тибо Куртуа. 26-летний вратарь провел на ЧМ-2018 7 матчей, в которых пропустил 6 голов и совершил 27 сэйвов.