Піваріч став першим срібним призером чемпіонату світу в історії УПЛ

Захисник "Динамо" завоював медаль зі збірною Хорватії

Захисник збірної Хорватії і київського "Динамо" Йосип Пиварич став першим футболістом в історії української Прем'єр-ліги (УПЛ), який виграв срібну медаль чемпіонату світу. Про це повідомляє tribuna.com.

На мундіалі 2018 року Піваріч провів чотири поєдинки, зігравши в сумі 203 хвилини і заробивши одну жовту картку. Також на його рахунку нереалізований пенальті в післяматчевій серії проти Данії.

Вітаємо Йосипа Піварича зі срібною медаллю Чемпіонату світу!



Гравець київського «Динамо» Йосип Піварич зіграв у складі збірної Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 року в чотирьох матчах і став срібним призером турніру! pic.twitter.com/b3yrbQQ9av — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 16, 2018

У фіналі чемпіонату світу-2018 збірна Франції обіграла національну команду Хорватії з рахунком 4: 2. Володарями срібних медалей світової першості, крім Піваріча, стали також два футболісти, які раніше виступали за клуби УПЛ - Домагой Віда (екс-гравець київського "Динамо") та Іван Стрініч (екс-гравець "Дніпра").

Нагадаємо, капітан збірної Хорватії визнаний кращим гравцем ЧС-2018.