Піваріч став першим срібним призером чемпіонату світу в історії УПЛ

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 16.07.2018 - 11:12
Фото: Йосип Пиварич (twitter.com/DynamoKyiv)
Фото: Йосип Пиварич (twitter.com/DynamoKyiv)

Захисник "Динамо" завоював медаль зі збірною Хорватії

Захисник збірної Хорватії і київського "Динамо" Йосип Пиварич став першим футболістом в історії української Прем'єр-ліги (УПЛ), який виграв срібну медаль чемпіонату світу. Про це повідомляє tribuna.com.

На мундіалі 2018 року Піваріч провів чотири поєдинки, зігравши в сумі 203 хвилини і заробивши одну жовту картку. Також на його рахунку нереалізований пенальті в післяматчевій серії проти Данії.

У фіналі чемпіонату світу-2018 збірна Франції обіграла національну команду Хорватії з рахунком 4: 2. Володарями срібних медалей світової першості, крім Піваріча, стали також два футболісти, які раніше виступали за клуби УПЛ - Домагой Віда (екс-гравець київського "Динамо") та Іван Стрініч (екс-гравець "Дніпра").

Нагадаємо, капітан збірної Хорватії визнаний кращим гравцем ЧС-2018.

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Теги:  Динамо,  ЧМ-2018,  чемпионат мира,  Хорватия,  УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС