UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими: коли залатають ями

Ілюстративне фото: на більшості доріг в Україні ремонт прострочений на кілька років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Вже за пів року дороги в Україні мають привести до ладу. Першочергові роботи, які передбачають ямковий ремонт, потребують 14 млрд гривень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Раді.

Читайте також: Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими

"Цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. У нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, крижаного дощу - це все призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття", - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі загальна деформація обсягу на основних дорогах країни перевищує 23 млн квадратних метрів.

"Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 млрд гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 млрд гривень. 4 мільярди  вже спрямовані на зимове утримання, і близько 2 млрд необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону, відповідно близько 4, 5 млрд залишається на ремонт ямковий у цьому році", - сказав міністр.

Ремонти в деяких областях вже стартували

Кулеба додав, що першочергові роботи на суму більше ніж 14 млрд гривень перебувають в обробці. План робіт вже складений, а в деяких областях, де дозволяє температурний режим, ремонти почались цього тижня.

"Це ямковий ремонт безпосередньо, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги", - зазначив він

Віцепрем'єр з відновлення підкреслив, що проблеми накопичувалася роками і ситуація є складною. Зокрема, на більшості доріг міжремонтні терміни прострочені на два і більше роки.

"Звичайно, додаткове навантаження додала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - заявив він.

За словами Свириденко, якщо фінансування на ремонт доріг не вистачатиме, гроші братимуть з резервного фонду, а також шукатимуть додаткові джерела.

Ремонт доріг на Київщині

Нагадаємо, на державних дорогах Київської області триває екстрений ямковий ремонт для стабілізації проїзду.

У зимовий період дорожники використовують технологію холодного асфальту. Цей метод є загальноєвропейською практикою (застосовується в Німеччині, Польщі та Чехії) для швидкого усунення пошкоджень у морозну погоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко