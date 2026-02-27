В Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими: коли залатають ями

"Цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. У нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, крижаного дощу - це все призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття", - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі загальна деформація обсягу на основних дорогах країни перевищує 23 млн квадратних метрів.

"Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 млрд гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 млрд гривень. 4 мільярди вже спрямовані на зимове утримання, і близько 2 млрд необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону, відповідно близько 4, 5 млрд залишається на ремонт ямковий у цьому році", - сказав міністр.

Ремонти в деяких областях вже стартували

Кулеба додав, що першочергові роботи на суму більше ніж 14 млрд гривень перебувають в обробці. План робіт вже складений, а в деяких областях, де дозволяє температурний режим, ремонти почались цього тижня.

"Це ямковий ремонт безпосередньо, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги", - зазначив він

Віцепрем'єр з відновлення підкреслив, що проблеми накопичувалася роками і ситуація є складною. Зокрема, на більшості доріг міжремонтні терміни прострочені на два і більше роки.

"Звичайно, додаткове навантаження додала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - заявив він.

За словами Свириденко, якщо фінансування на ремонт доріг не вистачатиме, гроші братимуть з резервного фонду, а також шукатимуть додаткові джерела.