Полгода на спасение дорог: в Кабмине назвали стоимость и сроки ямочного ремонта

"В этом году зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. У нас сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя - это все привело к тому, что идет ускорение разрушения покрытия", - отметил Кулеба.

По его словам, сейчас общая деформация объема на основных дорогах страны превышает 23 млн квадратных метров.

"Что касается финансового ресурса, это около 32 млрд гривен. В 2026 году в бюджете заложено 10,8 млрд гривен. 4 миллиарда уже направлены на зимнее содержание, и около 2 млрд необходимо на подготовку к следующему отопительному сезону, соответственно около 4, 5 млрд остается на ремонт ямочный в этом году", - сказал министр.

Ремонты в некоторых областях уже стартовали

Кулеба добавил, что первоочередные работы на сумму более 14 млрд гривен находятся в обработке. План работ уже составлен, а в некоторых областях, где позволяет температурный режим, ремонты начались на этой неделе.

"Это ямочный ремонт непосредственно, но в течение следующих шести месяцев я уверен, что мы приведем в порядок основные наши дороги", - отметил он

Вице-премьер по восстановлению подчеркнул, что проблемы накапливались годами и ситуация является сложной. В частности, на большинстве дорог межремонтные сроки просрочены на два и более года.

"Конечно, дополнительную нагрузку добавила война, поэтому правительством принято решение искать дополнительное финансирование. Оно крайне необходимо нам, и мы будем этим заниматься в течение всего 2026 года", - заявил он.

По словам Свириденко, если финансирования на ремонт дорог не будет хватать, деньги будут брать из резервного фонда, а также искать дополнительные источники.