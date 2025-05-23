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З початку року ДТЕК вклав 1,6 млрд гривень у відновлення ТЕС після обстрілів

П'ятниця 23 травня 2025 12:48
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З початку року ДТЕК вклав 1,6 млрд гривень у відновлення ТЕС після обстрілів Фото: ДТЕК вклав 1,6 млрд гривень у відновлення ТЕС після обстрілів (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК інвестувала 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"У січні-квітні 2025 року компанія ДТЕК Енерго спрямувала близько 1,6 млрд гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що ремонтна кампанія йде безперервно, бо масштаби руйнувань залишаються критичними. Рік тому 90% генеруючих потужностей компанії було зруйновано або серйозно пошкоджено атаками.

Водночас напередодні минулої зими енергетикам вдалося відновити понад половину з них, але нові удари в листопаді–грудні знову принесли серйозні руйнування.

"Те, що енергетики продовжують робити в режимі 24/7 - не просто технічні роботи. Це боротьба за надійне електропостачання українських родин, лікарень, шкіл та підприємств. Тому наше головне завдання - не зупинятися. Щодня працюємо над відновленням, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми влітку, під час пікових навантажень, і впевнено ввійти в наступний опалювальний сезон", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і ще 7,5 млрд грн - у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

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