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За полгода ДТЭК инвестировал в ремонты ТЭС больше, чем за весь 2024 год

Украина, Суббота 19 июля 2025 17:43
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За полгода ДТЭК инвестировал в ремонты ТЭС больше, чем за весь 2024 год Фото: ДТЭК инвестировал в ремонты ТЭС больше за полгода 2025 года, чем за весь 2024-й (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций. Это больше, чем за весь 2024 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В первой половине 2025 года ДТЭК Энерго инвестировал уже около 4 миллиардов гривен в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных в результате массированных атак. Это - больше, чем за весь 2024 год", - говорится в нем.

Отмечается, что компания уже выполнила значительный объем работ по ремонтам, но еще остается много работы по восстановлению.

"Наши энергетики восстанавливают не только оборудование, но и уверенность в дальнейшем надежном функционировании тепловой генерации и энергосистемы в целом. Электричество - это основа всего, и мы делаем все возможное, чтобы его хватало даже в самые тяжелые моменты", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова направил 3,6 млрд грн на восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн на поддержку украинской угледобычи.

В частности, по последним данным, компания ДТЭК инвестировала 1,6 млрд грн в ремонт и восстановление теплоэлектростанций после обстрелов.

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ДТЭК Инвестиции в Украину
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