Пів мільйона евакуйованих і сотні тисяч без світла: ураган "Мелісса" вдарив по Карибах

Середа 29 жовтня 2025 10:46
Пів мільйона евакуйованих і сотні тисяч без світла: ураган "Мелісса" вдарив по Карибах Фото: наслідки урану "Меліса" на Ямайці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Після потужного удару по Ямайці ураган "Мелісса" наближається до Куби. Стихія спричинила значні руйнування - понад пів мільйона людей були евакуйовані, а сотні тисяч залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мелісса" зруйнувала Ямайку і насувається на Кубу

Ураган "Мелісса" у вівторок насувався на друге за величиною місто Куби, Сантьяго-де-Куба, з потужністю шторму 4 категорії.

За кілька годин до цього циклон обрушився на Ямайку як найсильніший ураган за всю історію спостережень.

Біля міста Нью-Хоуп на південному заході острова вітер сягав швидкості 295 км/год, що перевищує мінімальний показник для урагану 5 категорії.

На південному заході країни парафія Святої Єлизавети опинилася під водою, а понад пів мільйона людей залишилися без електрики.

Прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс повідомив, що зруйновані лікарні, житлові та дорожні об’єкти, однак офіційно загиблих поки не підтверджено. Він не виключив, що з огляду на масштаб руйнувань можуть бути людські втрати.

Масштабна евакуація на Кубі та Багамах

За даними Національного центру ураганів США, після Ямайки "Мелісса" послабшала до 233 км/год і рушила у напрямку Куби.

Президент Мігель Діас-Канель закликав громадян дотримуватись евакуаційних наказів, попередивши про значні руйнування. Кубинська влада повідомила, що близько 500 тисяч людей вже евакуювали у безпечні райони.

На Багамах, які опинилися на шляху урагану, уряд також розпочав евакуацію мешканців південних островів.

Водночас на Гаїті та в Домініканській Республіці проливні дощі спричинили щонайменше чотири смерті. Місцеві ЗМІ повідомляють також про три загибелі на Ямайці під час підготовки до шторму.

"Шторм століття" і наслідки кліматичної кризи

Метеорологи називають "Меліссу" третім за потужністю ураганом у Карибському басейні після "Вільми" (2005) та "Гілберта" (1988). Для Ямайки це перший випадок прямого удару шторму 4 або 5 категорії.

Представники Всесвітньої метеорологічної організації попередили про хвилі до 4 метрів і назвали ситуацію "катастрофічною".

Місцеві жителі описують ураган як "ревучого лева". У районах, що постраждали найбільше, зруйновані лікарні, затоплені населені пункти, а понад 15 тисяч людей перебувають у тимчасових притулках.

Міжнародна федерація Червоного Хреста прогнозує, що до 1,5 мільйона людей на Ямайці можуть постраждати від наслідків урагану.

Експерти наголошують, що "Мелісса", як і інші останні урагани, є наслідком глобального потепління та підвищення температури океанських вод, що робить тропічні шторми потужнішими і руйнівнішими.

Нагадаємо, 27 жовтня ураган "Мелісса" вдарив по Ямайці з рекордною силою, приносячи нищівні пориви вітру та зливи. Швидкість вітру досягла 282 км/год. Це максимальна, п’ята категорія небезпеки.

