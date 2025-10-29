Полмиллиона эвакуированных и сотни тысяч без света: ураган "Мелисса" ударил по Карибам
После мощного удара по Ямайке ураган "Мелисса" приближается к Кубе. Стихия вызвала значительные разрушения - более полумиллиона человек были эвакуированы, а сотни тысяч остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мелисса" разрушила Ямайку и надвигается на Кубу
Ураган "Мелисса" во вторник надвигался на второй по величине город Кубы, Сантьяго-де-Куба, с мощностью шторма 4 категории.
За несколько часов до этого циклон обрушился на Ямайку как самый сильный ураган за всю историю наблюдений.
Возле города Нью-Хоуп на юго-западе острова ветер достигал скорости 295 км/ч, что превышает минимальный показатель для урагана 5 категории.
На юго-западе страны приход Святой Елизаветы оказался под водой, а более полумиллиона человек остались без электричества.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс сообщил, что разрушены больницы, жилые и дорожные объекты, однако официально погибших пока не подтверждено. Он не исключил, что учитывая масштаб разрушений могут быть человеческие потери.
Масштабная эвакуация на Кубе и Багамах
По данным Национального центра ураганов США, после Ямайки "Мелисса" ослабла до 233 км/ч и двинулась в направлении Кубы.
Президент Мигель Диас-Канель призвал граждан придерживаться эвакуационных приказов, предупредив о значительных разрушениях. Кубинские власти сообщили, что около 500 тысяч человек уже эвакуировали в безопасные районы.
На Багамах, которые оказались на пути урагана, правительство также начало эвакуацию жителей южных островов.
В то же время на Гаити и в Доминиканской Республике проливные дожди вызвали по меньшей мере четыре смерти. Местные СМИ сообщают также о трех гибели на Ямайке во время подготовки к шторму.
"Шторм века" и последствия климатического кризиса
Метеорологи называют "Мелиссу" третьим по мощности ураганом в Карибском бассейне после "Вильмы" (2005) и "Гилберта" (1988). Для Ямайки это первый случай прямого удара шторма 4 или 5 категории.
Представители Всемирной метеорологической организации предупредили о волнах до 4 метров и назвали ситуацию "катастрофической".
Местные жители описывают ураган как "ревущего льва". В наиболее пострадавших районах разрушены больницы, затоплены населенные пункты, а более 15 тысяч человек находятся во временных убежищах.
Международная федерация Красного Креста прогнозирует, что до 1,5 миллиона человек на Ямайке могут пострадать от последствий урагана.
Эксперты отмечают, что "Мелисса", как и другие последние ураганы, является следствием глобального потепления и повышения температуры океанских вод, что делает тропические штормы более мощными и разрушительными.
Напомним, 27 октября ураган "Мелисса" ударил по Ямайке с рекордной силой, принося сокрушительные порывы ветра и ливни. Скорость ветра достигла 282 км/ч. Это максимальная, пятая категория опасности.