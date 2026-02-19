Пів метра снігу - лише початок: на Україну суне арктичне повітря з морозом -18

Україну накрив південний циклон, який приніс центру та сходу країни значні снігопади. Вже найближчими днями варто очікувати морозів, за якими прийде відлига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя.

"Південний циклон щедро засипав нас снігом і вже на 10 годину центр вихору знаходився над Харківщиною. Сьогодні у другій половині дня він залишить територію України, опади припиняться. Вдень – від 2 до 7 морозу, на дорогах буде слизько", - зазначив Постригань.

За його словами, на ранок найвища в України висота снігового покриву зафіксована метеостанцією Покошичі Чернігівської області – 51 см.

Яка погода буде завтра

Вже завтра, 20 лютого, атмосферний фронт з південного заходу принесе наступну порцію помірного снігу. Так, приріст снігового покриву прогнозується в межах 3-6 см. Температура впродовж доби становитиме від 4 до 9 градусів морозу.

Погода на вихідних

За прогнозом, у вихідні Україну накриє скандинавський антициклон, з ним повернуться і сильні морози. Температура вночі впаде до 13-18 градусів морозу, вдень -3…-8 градусів за Цельсієм.

Коли чекати потепління?

Вже із 23 лютого провідні європейські моделі прогнозують хвилю тепла з Атлантики. Через інтенсивну відлигу в населених пунктах, а також на окремих ділянках автошляхів можуть виникати затоплення внаслідок накопичення тало-дощових вод.