Головна » Життя » Суспільство

Пів метра снігу - лише початок: на Україну суне арктичне повітря з морозом -18

Четвер 19 лютого 2026 14:05
Пів метра снігу - лише початок: на Україну суне арктичне повітря з морозом -18 Фото: на Україну суне арктичне повітря з морозами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україну накрив південний циклон, який приніс центру та сходу країни значні снігопади. Вже найближчими днями варто очікувати морозів, за якими прийде відлига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя.

Читайте також: Останні морози перед весною? Синоптик назвала дату значного потепління

"Південний циклон щедро засипав нас снігом і вже на 10 годину центр вихору знаходився над Харківщиною. Сьогодні у другій половині дня він залишить територію України, опади припиняться. Вдень – від 2 до 7 морозу, на дорогах буде слизько", - зазначив Постригань.

За його словами, на ранок найвища в України висота снігового покриву зафіксована метеостанцією Покошичі Чернігівської області – 51 см.

Яка погода буде завтра

Вже завтра, 20 лютого, атмосферний фронт з південного заходу принесе наступну порцію помірного снігу. Так, приріст снігового покриву прогнозується в межах 3-6 см. Температура впродовж доби становитиме від 4 до 9 градусів морозу.

Погода на вихідних

За прогнозом, у вихідні Україну накриє скандинавський антициклон, з ним повернуться і сильні морози. Температура вночі впаде до 13-18 градусів морозу, вдень -3…-8 градусів за Цельсієм.

Коли чекати потепління?

Вже із 23 лютого провідні європейські моделі прогнозують хвилю тепла з Атлантики. Через інтенсивну відлигу в населених пунктах, а також на окремих ділянках автошляхів можуть виникати затоплення внаслідок накопичення тало-дощових вод.

Раніше синоптики попереджали, що цього тижня в Україні очікуються різкі температурні коливання.

Також ми писали про те, чи справді зимова погода впливає на якість повітря, а також пояснювали, як потрібно діяти, щоб уберегти життя у випадку, якщо людина провалась під лід.

