На питьевую воду для украинцев могут выделить почти 30 млрд гривен: закон внесли в Раду

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Главным по его наработке определили комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Согласно закону, на реализацию мероприятий программы за пять лет нужно 28,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен - из государственного бюджета, 11,6 млрд гривен - из других источников.

Новая программа должна заменить программу "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что по состоянию на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением двух областей (Львовской - 95% и Черновицкой 91%).

Так, всего по Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов.

Однако только у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения. Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тысяч человек.