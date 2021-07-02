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На питьевую воду для украинцев могут выделить почти 30 млрд гривен: закон внесли в Раду

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Украина, Пятница 02 июля 2021 17:58
На питьевую воду для украинцев могут выделить почти 30 млрд гривен: закон внесли в Раду Фото: в Раду внесли закон о направлении почти 30 млрд грн на обеспечение украинцев питьевой водой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект "Об общегосударственной целевой и социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы". Документ зарегистрировали под №5723 в пятницу, 2 июля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Главным по его наработке определили комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Согласно закону, на реализацию мероприятий программы за пять лет нужно 28,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен - из государственного бюджета, 11,6 млрд гривен - из других источников.

Новая программа должна заменить программу "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что по состоянию на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением двух областей (Львовской - 95% и Черновицкой 91%).

Так, всего по Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов.

Однако только у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения. Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тысяч человек.

Напомним, Кабмин одобрил этот проект за своем заседании 30 июня.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

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