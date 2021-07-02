На питну воду для українців можуть виділити майже 30 млрд гривень: закон внесли в Раду

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект "Про загальнодержавну цільову і соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки". Документ зареєстрували під №5723 у п'ятницю, 2 липня.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву. Головним по його напрацюванню визначили комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Відповідно до закону, на реалізацію заходів програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.

Нова програма має замінити програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що станом на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачання практично у всіх областях становить майже 100%, за винятком двох областей (Львівської - 95% і Чернівецькій 91%).

Так, всього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.

Однак тільки у 69% населення є доступ до систем централізованого водопостачання. Подача води за графіком і використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це майже 270 тисяч осіб.