Питання захисту України перейшло в питання політики в США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання допомоги Україні у відбитті широкомасштабної військової агресії з боку РФ стало у Сполучених Штатах Америки стало "заполітизованим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю CBS News .

Так український президент прокоментував слова американського журналіста про те, що Вашингтон окрім російської агресії проти України має реагувати на триваючу військову кампанію Ізраїля проти терористичної організації ХАМАС, зокрема у питанні підтримки.

На переконання Зеленського, ці війни порівнювати не можна.

"Я вважаю що питання щодо України, повномасштабної війни з боку РФ, яка почалась 10 років тому, ця війна, але повномасштабна - трішки більше за 2 роки, не можна порівнювати з трагедією на Близькому Сході", - сказав він.

Зеленський додав, що не тут не йдеться про порівняння щодо кількості жертв, а загалом.

"Це факт, що питання про збереження і захисту України перейшло в питання політики в Сполучених Штатах. Мені здається, що в цьому є несправедливість. В цьому є, я вважаю, не до кінця адекватна реакція на повномасштабну війну", - зазначив президент.

Він зазначив, що можна порівнювати процес, але "не можна казати - у нас є ще якась війна".

"Ні. Це не правда, ні у кого з вас (США, - ред.) немає ніякої війни. Є реальна війна в Україні проти всього світу, проти демократії і цінностей. Я не хочу повторювати слова, може вони комусь набридли. Але вони набридли тільки тим, хто не воює, і не знає що таке війна, і не втрачав дітей", - наголошує Зеленський.

Президент також заявив, що США допомагають Україні, і "ми вдячні суспільству і двосторонній підтримці, але війни в Сполучених Штатах Америки немає".

"Але вона може прийти, і в Європу, і в Сполучені Штати Америки. В Європу дуже швидко. Вже російські ракети залітають на територію незалежної Польщі. Вже і падали, але нам не вірили, але тепер факт, що залетіла і вилетіла... І всі кажуть: "якщо щось, то ми будемо захищатись". Що таке "ми"? В моєму розумінні, "ми" - це НАТО. НАТО - це солдати Сполучених Штатів Америки", - висловився Зеленський.

Він додав, що з цієї причини американській стороні не можна казати, що "у нас немає війни, вона дуже швидко прийде.. Але ми маємо з вами ситуацію з Путіним. І можуть ракети завтра долітати до будь-яких держав".

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Нагадаємо, що США вже кілька місяців практично не передають Україні нове озброєння. Це пов'язано з тим, що Конгрес не може схвалити для постачання нового фінансування.

Сенат США вже ухвалив законопроект, що передбачає близько 60 млрд доларів для України. Але документ досі не пройшов Палату представників. Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу на розгляд.

Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Джонсоном. Глава держави висловився про стрімке посилення російського повітряного терору, а підкреслив, що в цій ситуації швидке прийняття Конгресом допомоги для України "критично важливе".

Більш детально про те, як Україна справляється без допомоги США, - у матеріалі РБК-Україна.