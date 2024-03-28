Вопрос защиты Украины перешел в вопрос политики в США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос помощи Украине в отражении широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ стал в Соединенных Штатах Америки стал "заполитизированным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью CBS News .

Так украинский президент прокомментировал слова американского журналиста о том, что Вашингтон, кроме российской агрессии против Украины, должен реагировать на продолжающуюся военную кампанию Израиля против террористической организации ХАМАС, в частности в вопросе поддержки.

По мнению Зеленского, эти войны сравнивать нельзя.

"Я считаю, что вопрос относительно Украины, полномасштабной войны со стороны РФ, которая началась 10 лет назад, эта война, но полномасштабная - чуть больше 2 лет, нельзя сравнивать с трагедией на Ближнем Востоке", - сказал он.

Зеленский добавил, что речь не идет о сравнении количества жертв, а в целом.

"Это факт, что вопрос о сохранении и защите Украины перешел в вопрос политики в Соединенных Штатах. Мне кажется, что в этом есть несправедливость. В этом есть, я считаю, не до конца адекватная реакция на полномасштабную войну", - отметил президент.

Он отметил, что можно сравнивать процесс, но "нельзя говорить – у нас есть еще какая-то война".

"Нет. Это не правда, ни у кого из вас (США, - ред.) нет никакой войны. Есть реальная война в Украине против всего мира, против демократии и ценностей. Я не хочу повторять слова, может они кому-то надоели. Но они надоели только тем, кто не воюет, и не знает, что такое война, и не терял детей", - отмечает Зеленский.

Президент также заявил, что США помогают Украине, и "мы благодарны обществу и двусторонней поддержке, но войны в Соединенных Штатах Америки нет".

"Но она может прийти, и в Европу, и в Соединенные Штаты Америки. В Европу очень быстро. Уже российские ракеты залетают на территорию независимой Польши. Уже и падали, но нам не верили, но теперь факт, что залетела и вылетела... И все говорят: "если что-то, то мы будем защищаться". Что такое "мы"? В моем понимании, "мы" - это НАТО. НАТО - это солдаты Соединенных Штатов Америки", - высказался Зеленский.

Он добавил, что по этой причине американской стороне нельзя говорить, что "у нас нет войны, она очень быстро придет. Но мы имеем с вами ситуацию с Путиным. И могут ракеты завтра долетать до любых государств".

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