"Питання відпало". Угода зі США стосується копалин на всій території України

Відповідаючи на про те, чи працюватимуть американські компанії на тимчасово окупованих територіях України, Качка зазначив, що "це не є питанням цієї угоди".

"Угода в преамбулі чітко говорить про територіальну цілісність України, про повний суверенітет України над її ресурсами, які повною мірою залишаються в розпорядженні. Ми нікому нічого не передаємо. Ніяких ознак розподілення на окуповану чи неокуповану територію там немає. Угода стосується всіх корисних копалин на території України. Це питання справді на якихось етапах дискутувалося, але відпало, тому що ми чітко маємо підтвердження капітальної цілісності України, відповідно, з цього і виходимо", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що від України учасником фонду буде Агенція з підтримки державно-приватного партнерства, яка діє в рамках Мінекономіки.

За його словами, ця інституція має довіру з боку партнерів через співпрацю з USAID та Світовим банком. Вона є інструментом підтримки проєктів, підготовки їх до інвестицій, збирання додаткової інформації.

"Агенція займається аналізом інвестиційних проєктів, а фонд, який, нагадаю, буде займатися не видобутком корисних копалин, буде інвестувати в бізнеси, пов'язані з видобутком корисних копалин. Тому, очевидно, що ця інституція є найбільш відповідною за її статутними повноваженнями", - додав Качка.