Внески України в фонд з угоди про надра почнуться не відразу: шо кажуть у Мінекономіки

Україна почне вносити свої платежі в Інвестиційний фонд з угоди з США про надра не раніше 2030 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник міністра економіки Тарас Качка розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, українські внески в Інвестиційний фонд з угоди про надра почнуться щонайменше за три-чотири, а може й п'ять років. "Тому, що ми говоримо про рентні платежі, який отримає бюджет від видобутку корисних копалин відповідно до ліцензій, виданих після набрання чинності угодою. Тобто навіть у звичайних мирних умовах це горизонт 4-5 роки, тобто очевидно, що платежі будуть там не раніше 2030 року", - зазначив Качка.