"Вопрос отпал". Соглашение с США касается ископаемых на всей территории Украины

Отвечая на о том, будут ли работать американские компании на временно оккупированных территориях Украины, Качка отметил, что "это не является вопросом этого соглашения".

"Соглашение в преамбуле четко говорит о территориальной целостности Украины, о полном суверенитете Украины над ее ресурсами, которые в полной мере остаются в распоряжении. Мы никому ничего не передаем. Никаких признаков распределения на оккупированную или неоккупированную территорию там нет. Соглашение касается всех полезных ископаемых на территории Украины. Этот вопрос действительно на каких-то этапах дискутировался, но отпал, потому что мы четко имеем подтверждение капитальной целостности Украины, соответственно, из этого и исходим", - сказал он.

Замминистра отметил, что от Украины участником фонда будет Агентство по поддержке государственно-частного партнерства, которое действует в рамках Минэкономики.

По его словам, эта организация имеет доверие со стороны партнеров из-за сотрудничества с USAID и Всемирным банком. Она является инструментом поддержки проектов, подготовки их к инвестициям, сбора дополнительной информации.

"Агентство занимается анализом инвестиционных проектов, а фонд, который, напомню, будет заниматься не добычей полезных ископаемых, будет инвестировать в бизнесы, связанные с добычей полезных ископаемых. Поэтому, очевидно, что эта институция является наиболее подходящей по ее уставным полномочиям", - добавил Качка.