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Питання участі Зеленського в євросаміті засекречено, - глава МВС Молдови

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 1 червня у Молдові відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Більшість європейських лідерів уже підтвердили свою участь, проте чи приїде на зустріч президент України Володимир Зеленський досі невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляє видання, міністр внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко заявила, що інформація про можливу участь президента України у саміті не розголошується.

"Ця інформація має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки пана Зеленського. Ми поважаємо цю вимогу", - зазначила вона.

Саміт Європейської політичної спільноти у Молдові

Саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня 2023 року в Замку Мімі, Булбоака (Молдова).

На заході очікуються 47 президентів та глав урядів, а також глави Євросоюзу. Лідери на зустрічі обговорять спільні зусилля для миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Раніше повідомлялось, що влада Молдови оголосила про закриття повітряного простору 1 та 2 червня під час саміту.

Окрім того, у Молдові в період з 25 травня до 2 червня проходять міжнародні навчання з протиповітряної оборони. Їхньою метою є забезпечення заходів безпеки під час проведення другого саміту Європейської політичної спільноти.

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Володимир ЗеленськийМолдова