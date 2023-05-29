Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен, - глава МВД Молдовы

Как сообщает издание, министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что информация о возможном участии президента Украины в саммите не разглашается.

"Эта информация должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского. Мы уважаем это требование", - отметила она.

Саммит Европейского политического сообщества в Молдове

Саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Замке Мими, Булбоака (Молдова).

На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. Лидеры на встрече обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня во время саммита.

Кроме того, в Молдове в период с 25 мая по 2 июня проходят международные учения по противовоздушной обороне. Их целью является обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества.