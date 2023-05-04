Молдова у червні закриє повітряний простір. Дата та причина

Влада Молдови оголосила про закриття повітряного простору 1 та 2 червня. Це пов'язано з проведенням у Молдові саміту Європейського політичного співтовариства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генінспекторат поліції Молдови.

"Молдова закриє повітряний простір із 1 червня, 00:00 годин за місцевим часом - до 2 червня, 07:00 годин за місцевим часом", - сказано в повідомленні.

У поліції заважили, що заборона не буде стосуватись службових літаків. Обмеження діятимуть за місцевим часом.

З 15 травня до 25 травня автостоянка біля Міжнародного аеропорту Кишинева працюватиме в особливому режим. У цей час паркування автомобілів на нижніх поверхах буде заборонено.

Заходи безпеки спрямовані на підтримку належного рівня безпеки на всій території Молдови з урахуванням повсякденного життя людей, які проживають у столиці, у її сусідніх районах, а також громадян усієї країни.