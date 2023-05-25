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Безпеку саміту у Молдові забезпечать американські та британські військові

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Молдова, Четвер 25 травня 2023 21:42
Безпеку саміту у Молдові забезпечать американські та британські військові Фото: Військовий США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Молдові в період з 25 травня до 2 червня проведуть міжнародні навчання з протиповітряної оборони. Їхньою метою стане забезпечення заходів безпеки під час проведення другого саміту Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Національна армія проведе у період з 25 травня до 2 червня поточного року об'єднані міжнародні навчання з протиповітряної оборони "Повітряний бастіон-2023", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою навчань є забезпечення заходів безпеки під час проведення другого саміту Європейської політичної спільноти.

Навчання, заплановані відповідно до найвищих міжнародних стандартів, пройдуть у навчальних центрах Національної армії та прилеглих регіонах. У них візьмуть участь понад 200 молдавських, французьких, британських, румунських та американських солдатів.

Саміт Європейської політичної спільноти у Молдові

Відбудеться 1 червня 2023 року у Кишиневі. Офіційне запрошення щодо цього було підписано президентом Майєю Санду та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Його направили главам держав та урядів країн-учасниць.

На заході очікуються 47 президентів та глав урядів, а також глави Євросоюзу. Лідери на зустрічі в Кишиневі обговорять спільні зусилля для миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Раніше повідомлялось, що влада Молдови оголосила про закриття повітряного простору 1 та 2 червня під час саміту Європейської політичної спільноти..

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