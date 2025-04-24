Трамп ухилився від відповіді щодо Криму: "Просто хочу, щоб війна закінчилася"
Президент США Дональд Трамп не став відповідати, чи пропонує Вашингтон визнавати Крим російським для мирної угоди між Києвом і Москвою.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Журналіст запитав у Трампа, чи передбачає можлива угода між США і Росією визнання Криму російським.
"Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені все одно - якщо вони обидва задоволені, вони обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу, щоб у мене були фаворити. Я хочу, щоб угоду було укладено", - ухильно відповів американський лідер.
Він вкотре розкритикував експрезидента США Джо Байдена за те, що той "не повинен був допустити цієї війни.
"Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 мільярдів доларів, які ми дали Україні. І ми могли б використати ці гроші просто тут. Так що я б хотів це побачити", - додав президент.
Трамп також заявив, що найголовніше зараз - зупинити війну.
Чутки про Крим
Нагадаємо, раніше західні видання писали, що США запропонували в рамках мирної угоди між Україною і Росією визнати анексію Криму.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає Крим російським.
Така заява викликала невдоволення у Трампа. На його думку, вона шкодить мирним переговорам із Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.