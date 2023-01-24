Питання постачання бойових літаків Україні зрушило з мертвої точки, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

За словами міністра, Україна потребує великі обсяги зброї, і він має великі надії стосовно наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Будуть нові рішення щодо постачання зброї різного типу. Тому що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї, дуже просто", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що наразі єдині види озброєнь які ще не почали постачати західні партнери - це бойові літаки та далекобійні ракети.

