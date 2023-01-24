Питання постачання бойових літаків Україні зрушило з мертвої точки, - Кулеба

Питання постачання Україні бойових літаків "зрушило з мертвої точки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
За словами міністра, Україна потребує великі обсяги зброї, і він має великі надії стосовно наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Будуть нові рішення щодо постачання зброї різного типу. Тому що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї, дуже просто", - заявив міністр.
Кулеба зазначив, що наразі єдині види озброєнь які ще не почали постачати західні партнери - це бойові літаки та далекобійні ракети.
Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що наступний "Рамштайн" пройде у лютому і буде "авіаційним".
Також зазначимо, що під час останньої зустрічі партнерів президент Володимир Зеленський закликав на наступному "Рамштайні" обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.
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