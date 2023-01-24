Вопрос поставки боевых самолетов Украине сдвинулся с мертвой точки, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

По словам министра, Украина нуждается в больших объемах оружия, и у него большие надежды относительно следующей встречи в формате "Рамштайн".

"Будут новые решения по поставкам оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, очень просто", - заявил министр.

Кулеба отметил, что единственные виды вооружений, которые еще не начали поставлять западные партнеры, - это боевые самолеты и дальнобойные ракеты.