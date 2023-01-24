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Вопрос поставки боевых самолетов Украине сдвинулся с мертвой точки, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вопрос поставки Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

По словам министра, Украина нуждается в больших объемах оружия, и у него большие надежды относительно следующей встречи в формате "Рамштайн".

"Будут новые решения по поставкам оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, очень просто", - заявил министр.

Кулеба отметил, что единственные виды вооружений, которые еще не начали поставлять западные партнеры, - это боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников подтвердил, чтоследующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, чтоследующий "Рамштайн" пройдет в феврале и будет "авиационным".

Также отметим, что на последней встрече партнеров президент Владимир Зеленский призвал на следующем "Рамштайне" обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

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Встреча РамштайнДмитрий Кулеба