У Зеленського впевнені, що наступний "Рамштайн" буде авіаційним

В Офісі президента України зазначили, що наступний "Рамштайн", який має відбутися у лютому, стане "авіаційним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника керівника Офіса президента України Андрія Сибіги в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний", – сказав Сибіга.

Днями РБК-Україна повідомляло, що засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 20 січня 2022 року. На жаль, західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2.

Крім того, нагадуємо, що водночас міністр оборони України Олексій Резніков назвав цей "Рамштайн" чудовою зустріччю друзів. Він наголосив, що, крім озвученої військової допомоги Україні, "деякі пакети були озвучені за закритими дверима", тому результатом зустрічі він дуже задоволений.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Рамштайн-8" зміцнить стійкість України, але й рішення щодо постачання нашій державі сучасних танків має бути ухвалене.

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