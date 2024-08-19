Питання підвищення податків в Україні затягується. Коли Рада може ухвалити важливі зміни

Верховна Рада ймовірно ухвалить законопроект про підвищення податків в Україні до кінця вересня. Наразі ще тривають дискусії.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.
"Текст (законопроекту щодо податків, - ред.), який був внесений, в тому виді який був схвалений урядом і запропонований народним депутатам не має жодного шансу пройти парламент і є таке відчуття, що і сам уряд вже не дуже його і підтримує. Тому будуть зміни", - сказав Железняк.
За його словами, одна із найбільш очевидних - це зміна податку з обороту 1% на підвищення ПДВ.
"Все інше зараз... Я хотів би сказати, що триває дискусія, але, скажімо так, триває якась хаотична робота, яку деякі люди можуть сприймати за дискусії з бізнесом. Мені здається, що буде якийсь компроміс, але він має бути такий, щоб умовно бізнес-асоціації вийшли й сказали: "Погано, що підвищують податки, але це справедливо", - додав нардеп.
Водночас Железняк вважає, що Рада ухвалить законопроект до кінця вересня.
"Мій прогноз на зараз: перше читання - перший тиждень вересня, друге читання відбудеться в останній тиждень вересня. Відповідно з першого жовтня якісь норми або більшість цих норм запрацює", - припустив він.
Нагадаємо, раніше в уряді заявили про дефіцит коштів державного бюджету на фінансування потреб оборони у 2024 році в сумі близько 500 млрд грн.
У зв'язку з цим 18 липня Кабінет міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення податкових надходжень до державного бюджету у 2024 році на загальну суму 138,7 млрд гривень. Задля цього уряд пропонує збільшити ставки окремих податків та розширити базу оподаткування.
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